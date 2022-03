Notre histoire – En 1795, un décor parisien orne une ferme jurasienne L’énigme du papier peint de La Cibourg livre ses secrets au château de Prangins. Benjamin Chaix Marine Dupasquier

Comment ce décor digne des plus fastueux palais parisiens a-t-il pu atterrir dans une habitation des pâturages neuchâtelois? Réponse au Musée national suisse. MUSEE NATIONAL SUISSE DU CHATEAU DE PRANGINS

C’est une énigme à la sauce jurassienne, où s’entremêlent affaires de contrebande et envies de grandeur. L’intrigante histoire d’un papier peint luxueux, retrouvé dans une ferme à mi-chemin entre Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds. Comment ce décor digne des plus fastueux palais parisiens a-t-il pu atterrir dans une habitation des pâturages neuchâtelois? Ce mystère, le Musée national suisse vient d’en percer une bonne partie. À travers sa nouvelle exposition, l’institution pranginoise invite à un bond dans le passé, et laisse découvrir en fin de parcours le papier peint entièrement restauré, «comme un bijou». «L’idée de cette exposition «dossier» était de partir d’un objet phare et de l’ausculter sous toutes ses coutures», précise la directrice Helen Bieri Thomson, également commissaire de l’événement.