Notre histoire – En 1728, Micheli du Crest propose d’agrandir Genève Un ingénieur voit grand en déplaçant les fortifications pour développer la ville. Il paie cher son idée audacieuse. Benjamin Chaix

Le château du Crest à Jussy, tel que Jacques-Barthélémy l’a connu. ILLUSTRATION DE «LE CREST ET LES MICHELI»

Il a sa rue qui a donné son nom à l’école et à la chocolaterie qui s’y trouvent. Jacques-Barthélémy Micheli du Crest n’a pas toujours été si bien en cour. Le gouvernement de la Genève du milieu du XVIIIe siècle s’en méfiait comme de la peste. Il l’avait exclu de ses rangs en 1730, déchu de la bourgeoisie et privé de son fief du Crest à Jussy. Ses biens avaient été confisqués. Et cela ne s’était pas arrêté là. En 1731, l’ingénieur était condamné à la prison perpétuelle et en 1734 à avoir la tête tranchée, ses écrits jetés au feu au pied de échafaud. Pourquoi tant de haine?