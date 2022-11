Notre histoire – En 1622 disparaît François, évêque catholique d’une ville protestante Deux églises à Genève portent le nom de l’apôtre de la Contre-Réforme en Chablais, décédé il y a 400 ans. Benjamin Chaix

Françoise de Sales par un peintre anonyme. BIBLIOTHEQUE DE GENÈVE

L’une est dans le quartier de Plainpalais, l’autre à Chêne-Bourg, chacune porte le nom de Saint François de Sales. A Chêne-Bourg, l’église paroissiale inaugurée en 1930 a pris dès ce moment le nom de l’ancien évêque de Genève. Un autre édifice l’avait précédée, bâti entre 1762 et 1765, à l’époque où Chêne-Bourg était savoyarde. Mal entretenue, l’ancienne église menaçait de s’écrouler. Il fallut la démolir en 1914.

L’autre sanctuaire est celui de la rue des Voisins, élevé de 1902 à 1905 à l’emplacement d’une chapelle Saint François construite en 1870 et devenue trop petite. Ces deux paroisses genevoises perpétuent le nom d’un prélat qui a marqué l’histoire religieuse de notre région au XVIIe siècle.

Quelques décennies après la Réforme, c’est la Contre-Réforme qui permet à François de Sales de se faire un nom dans la région. Reconquérir les âmes égarées des habitants de Thonon et de tout le Chablais sera la mission sacrée de l’évêque de Genève nommé à ce poste le 17 septembre 1602. La Réforme avait gagné la rive gauche du lac quand les Bernois l’avait conquise.

Le duc de Savoie l’ayant reprise, le retour des Chablaisiens au catholicisme incomba au véritable missionnaire que François de Sales était devenu. Son talent pour la communication, qu’il exerçait par écrit et oralement jusqu’à sa mort, à l’âge de 55 ans, lui valut d’être considéré comme le saint patron des journalistes. Un honneur qu’il pourrait bientôt partager avec le prêtre et journaliste néerlandais Titus Brandsma, mort à Dachau en 1942, canonisé le 15 mai 2022 à Rome. Un lettre au pape François a été adressée dans ce sens par des admirateurs de Brandsma.

La vocation à 11 ans

Evêque de Genève, Françoise de Sales? Ce titre accordé trois mois avant l’Escalade à un noble savoyard paraît incongru. Devenue ville-Etat protestante en 1536, la république du bout du lac avait vu partir par la petite porte l’évêque Pierre de la Baume, le 14 juillet 1533, qui fut le dernier à siéger dans la cathédrale et à vivre dans l’évêché attenant.

Pourtant le titre et sa charge continuèrent d’exister pour Rome et la Savoie. Désormais, c’est à Annecy que les princes-évêques de Genève se succèdent de Louis de Rye, neveu de Pierre de la Baume, à François de Sales en 1602, puis, après lui, à son frère Jean-François de Sales, et bien d’autres jusqu’en 1821, lorsque Genève est rattachée au diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

Savoyard, François de Sales l’est à cent pour cent. Il est né en 1567 dans une famille de la noblesse locale, dont le nom s’est transmis par mariage en 1813 aux Roussy de Sales, propriétaires aujourd’hui encore du château de Thorens, près d’Annecy, voisin de celui de Sales, détruit par les Français en 1630, où naquit le futur saint.

Son père voulait en faire un juriste, ce que François devint avant de revenir au projet qu’il avait exprimé à 11 ans: devenir un homme d’Eglise. Prêtre à 26 ans, coadjuteur (successeur désigné d’un évêque) à 34 ans, évêque à 35 ans, canonisé moins d’un siècle après sa mort, le jeune seigneur de Sales ne s’était pas trompé de vocation.

Les femmes de sa vie

Deux femmes ont croisé sa route : Jeanne de Chantal et Madame de Charmoisy. La première est de cinq ans plus jeune que François, jeune veuve quand elle rencontre le prélat à Dijon. Elle lui demande d’être son directeur spirituel et ensemble ils fondent un ordre monastique, l’ordre de la Visitation. Un succès, car il compte 87 monastères quand meurt sa fondatrice en 1641.

L’autre belle âme à laquelle est associé le nom de François de Sales est celle de Louise du Chastel, une Normande ayant épousé un cousin des Sales, Monsieur de Charmoisy. C’est à elle qu’il dédie son «Introduction à la vie dévote», véritable best-seller du livre religieux au début du XVIIe siècle. Il l’appelle Philothée (celle qui aime Dieu).

Marclaz, à l’entrée de Thonon, où séjourna Madame de Charmoisy, est aujourd’hui une ferme. CHARLES DUBOIS-MELLY

Dans un siècle où la violence était de mise entre groupes de convictions opposées – siècle de l’Escalade, de la Révocation de l’Edit de Nantes et des dragonnades – François de Sales laisse le souvenir d’un homme doux qui écrivait: « C’est par la Charité qu’il faut ébranler les murs de Genève, par la Charité qu’il faut l’envahir, par la Charité qu’il faut la recouvrer (...). Je ne vous propose ni le fer, ni cette poudre dont l’odeur et la saveur rappellent la fournaise infernale (...). Nous devons vivre selon la règle chrétienne, de telle sorte que nous soyons chanoines, c’est-à-dire réguliers, et enfants de Dieu non seulement de nom, mais encore d’effet. »

Si la Charité prônée par le futur saint ne suffit pas à ramener Genève dans le giron de l’Eglise catholique, son éloquence et d’autres entreprises, certaines plus coercitives de la part des autorités civiles savoyardes, y réussirent à merveille, à Thonon comme dans tout le Chablais.

Contre-Réforme: une région à reprendre Afficher plus S’il y a, entre lac et Voirons, des églises paroissiales qui ressemblent à des temples, ce n’est pas par hasard. L’occupation par les Bernois de ce pays, de 1535 à 1564, y avait implanté la Réforme. Rendue au duc de Savoie, la région aurait pu rester protestante si le tolérant Emmanuel-Philibert n’était pas mort en 1580. Pour son successeur, la seule religion pratiquée dans ses Etats doit être le catholicisme. Dès 1594, il lance la reconquête des consciences dans son duché, confiée à François de Sales. Celui-ci ne peut dormir tranquille dans la ville de Thonon réformée et monte aux Allinges, où il laisse un chapeau que l’on peut y voir enchâssé tel une relique. Non loin de là se trouve le manoir de Marclaz (aujourd’hui à demi ruiné) où Madame de Charmoisy attendait les visites du saint homme. Près de Bons, le château d’Avully à Brenthonne (qui se loue pour des réceptions) appartenait au premier seigneur converti par François. Le regretté Alain Dufour, érudit genevois, a régalé en 2014 les amis du Musée international de la Réforme, d’une conférence sur la reconquête du Chablais par les catholiques. Il rappelait que François de Sales n’était pas le seul à y encourager les conversions. Un capucin connu sous le nom de Père Chérubin s’y prenait très différemment. Il organisait de grands spectacles sous chapiteau destinés à frapper les imaginations. Celui tenu à Annemasse en 1597 provoqua de nombreuses conversions. Quant au duc, il s’arrangea pour faire peur aux récalcitrants qui n’eurent d’autre possibilité que de partir s’établir de l’autre côté du lac, au Pays de Vaud. Avully en Chablais, le fief du premier seigneur converti par François de Sales. CHARLES DUBOIS-MELLY

