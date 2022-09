Notre histoire – En 1590, les vendanges de Bonne font couler le sang L’embuscade des Savoyards se termine plus mal pour eux que pour les Genevois. Récit.

Benjamin Chaix

Le retour des vendanges de Bonne, le 18 septembre 1590. EDOUARD ELZINGRE/EDITION ATAR

Les vendanges de Bonne, ça dit encore quelque chose à quelqu’un? Au blogueur historien Claude Bonard oui. Il n’a pas manqué de rappeler cet épisode de notre histoire le 18 septembre sur cbonard.blog.tdg.ch. Pour qui a feuilleté dès son enfance «Le Siècle de la Réforme à Genève» d’Alexandre Guillot (1917), deux belles aquarelles du retour des vendanges de Bonne ont imprimé cet événement dans sa mémoire. Elles sont signées Edouard Elzingre. Ce thème est aussi celui d’un tableau très sombre du peintre genevois Joseph Hornung, conservé au Musée d’art et d’histoire (MAH). Sur les illustrations d’Elzingre comme sur un curieux dessin anonyme appartenant à la Bibliothèque de Genève (BGE), on voit les vendangeurs ramenant en ville les bossettes remplies de raisin et les trophées d’un combat remporté contre les Savoyards.

Cette victoire a lieu en pleine campagne, le 17 septembre 1590. Bonne-sur-Menoge se trouve juste après Annemasse et Vétraz-Monthoux, en remontant le cours de l’Arve. Vétraz-Monthoux où une route des Hutins et un chemin des Vignes rappellent aujourd’hui encore le passé viticole de ce coin de pays. Au XVIe siècle, des Genevois en tirent profit. Ce mois de septembre 1590, ces propriétaires de vignes savoyardes et leurs ouvriers suivent avec prudence la route de Bonne. Ils ont pris la précaution de se faire accompagner par une escorte armée, au cas où…

Vingt-et-un Genevois tués

Les relations entre leur république et le duché de Savoie sont mauvaises. Le gouvernement bernois a froidement lâché Genève le 1er octobre 1589 à Nyon, après que la France s’est provisoirement réconciliée avec la Savoie. Un très sale coup pour Genève dont la sécurité dépend du soutien du roi Henri IV et de l’allié bernois. Sans eux, les Genevois se retrouvent à la merci du dangereux duc Charles-Emmanuel Ier, contre lequel ils sont en guerre depuis mars 1589. En juin de cette année-là, les Genevois avaient été délogés du chateau de Ternier, près de Saint-Julien-en-Genevois, contre la promesse qu’ils auraient la vie sauve. Les Savoyards les pendirent tous. En juillet à Pinchat et en novembre à Versoix, Genève prit sa revanche en mettant les mercenaires du duc en pièces.

Presque un an plus tard, en septembre 1590, un calme relatif est revenu. D’où le projet de vendanger en Savoie. L’escorte des Genevois se compose de 150 fantassins et de 30 cavaliers commandés par un Français du Morvan, le baron de Conforgien, venu en 1572 à Genève après le massacre de la Saint-Barthélémy. Cet avisé capitaine a bientôt l’occasion de déployer utilement sa petite troupe, alors que la perspective d’une embuscade savoyarde se précise. Les hommes du duc pensaient pouvoir rester cachés jusqu’au moment où les Genevois rassurés par la paix des lieux remettraient sans méfiance le cap sur Genève. Ayant compris cela, Conforgien lance ses soldats sur les Savoyards encore embusqués, qu’ils vainquent au prix de vingt-et une vies dans les rangs genevois. Le cheval du courageux baron est tué sous lui.

Le retour des vendanges de Bonne, le 18 septembre 1590. EDOUARD ELZINGRE/EDITION ATAR

Il faut citer ici le chef des Savoyards en déroute. Son nom évoque baignade et canotage, c’est le baron d’Hermance, François-Melchior de Saint-Jeoire, gouverneur du Chablais. Ayant pris la fuite devant les hommes de Conforgien, il est finalement rattrapé par des soldats genevois sur le chemin du fort des Allinges, derrière Thonon, qui le capturent et le conduisent à Genève. Plutôt que de le mettre à mort, les autorités choisissent de tirer quelque argent de cette proie de qualité. Le marchandage commence. Des 25’000 écus d’or demandés, la rançon tombe finalement à 1000, grace notamment à l’intervention de la duchesse de Savoie. Le baron est libéré le 11 février 1592, après un long séjour d’abord à l’Hotel de Ville, puis dans la prison de l’Eveche. Dix ans plus tard, l’échec savoyard de la nuit de l’Escalade ouvrira la porte à une paix plus durable.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.