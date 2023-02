Notre histoire – En 1555, Jean Calvin fait fuir les libertins Un parti épris de liberté menace la théocratie genevoise avant de céder devant le réformateur et ses amis français. Benjamin Chaix

On se bat au pied de la chaire de Saint-Pierre car Jean Calvin a prêché, par Ed. Elzingre. EDITION ATAR 1917

Nous voici au milieu du XVIe siècle dans une Genève qui cherche sa voie. L’ancienne principauté épiscopale s’est aplatie sous la botte de la maison de Savoie qui souhaite l’engloutir. Même les évêques faisaient partie de cette famille, par la main gauche le cas échéant. Les libertés communales données par un prédécesseur mieux inspiré – Adhémar Fabri – sont constamment menacées.

Quand la possibilité de s’affranchir de la tutelle catholique romaine se présente, les Genevois de souche ne font pas la sourde oreille. Il y a des patriotes qui n’ont pas oublié l’exécution de Philibert Berthelier en 1519, le pius célébre d’entre eux, qui a payé de sa vie sa rébellion contre le duc de Savoie et son cousin Jean, évêque de Genève et fils naturel d’évêque.

Un Picard fait la loi

C’est pourtant parmi ces vieux Genevois que va naître un sentiment de rejet à l’égard des messagers du protestantisme dans leur ville. Pas tout de suite, car les pasteurs français apportent avec eux l’espoir de secouer définitivement le joug des Savoie, qu’ils soient ducs ou évêques. La perspective de changer de religion est dans l’intérêt des patriotes. Mais quel en est le prix?

Avant même la venue de Jean Calvin, originaire de Picardie, des hommes comme Guillaume Farel, né près de Gap, et Antoine Froment, venu du Dauphiné, ont laissé entrevoir qu’exister sans rester sujet du pape était désormais chose possible. Au zèle évangélisateur des uns répondait la soif d’indépendance des autres. On allait pouvoir s’entendre.

«On dirait aujourd’hui qu’il y a de la xénophobie chez les Perrinistes.»

C’était compter sans la venue de Jean Calvin, auquel vont s’opposer les Libertins. Non pas qu’ils soient enclins au libertinage dans le sens coquin du terme, mais parce qu’ils tiennent par dessus tout à leur indépendance et leur liberté. On les appelle aussi les Perrinistes, du nom de leur principal représentant, le syndic Ami Perrin, gendre du grand marchand François Favre. Ces chauds partisans de la Réforme s’inquiètent de l’influence prise par le théologien picard que Guillaume Farel a fait venir. En 1538, Calvin affronte le gouvernement récemment réformé. Il prêche à Pâques à Saint-Pierre en dépit de l’interdiction qui lui en est faite par les magistrats. C’est la rupture.

Calvin doit quitter Genève et n’y revient pas avant d’y être invité en 1541 par le gouvernement lui-même, qui n’est plus sous l’influence des Libertins. Conforté par les Guillermins - du nom de Guillaume Farel - Calvin peut batir sa république théocratique sans trop d’opposition. Celle des Libertins demeure jusqu’en 1555. Ami Perrin et ses amis voient s’accomplir ce qu’ils redoutaient. Le Consistoire va régenter la vie des Genevois avec la bénédiction d’un gouvernement composé de Français réfugiés.

On dirait aujourd’hui qu’il y a de la xénophobie chez les Perrinistes. Lorsqu’en 1555, quatre amis de Calvin entrent au gouvernement et que les admissions à la bourgeoisie de notables français se multiplient (parmi lesquels les Colladon, Budé et Sarasin), Ami Perrin se fâche tout rouge. L’émeute gronde. On entend crier «aux traîtres, aux traîtres, tue, tue! nous en boutterons tout bas de ces francillons!». La population ne suit pas le mouvement et les responsables du désordre sont lourdement condamnés. Ami Perrin s’est échappé et mourra en exil en 1561.

Ami Perrin incite les Genevois à se soulever contre les Français, par Ed. Elzingre. EDITION ATAR 1917

Rédacteur et comédien Afficher plus Gaston Bridel en major Davel à Mézières. LA PATRIE SUISSE 1923 Genève a Philibert Berthelier, Lausanne a Jean Daniel Abraham Davel, dit le major Davel. Chacun est mort exécuté pour avoir affirmé le droit à la liberté de son peuple. Cette année, le Pays de Vaud marque le troisième centenaire de la mort de son héros national. En 1923, même élan avec la création d’un spectacle donné pour la première fois le 19 mai au Théâtre du Jorat à Mézières. Cet événement artistique et patriotique a un lien avec l’histoire de notre journal. Le comédien qui joue le personnage de Davel est le futur rédacteur en chef de la Julie, Gaston Bridel. En 1923, ce Lausannois est rédacteur à la «Gazette de Lausanne». Il sera directeur et rédacteur en chef de la «Tribune de Genève» de 1937 à 1960. Le magazine «La Patrie suisse»du 6 juin 1923 consacre un bel article illustré à ce drame écrit par René Morax et mis en musique par Gustave Doret. A propos des acteurs, on peut lire: «L’interprétation est digne de l’oeuvre: rien n’y détonne, rien n’y fait tache ; elle met hors de pair M. Gaston Bridel, rédacteur à la «Gazette de Lausanne», qui, servi tout à la fois par son caractère, par un organe au timbre prenant et par une haute culture, a fait de Davel, avec une admirable simplicité de moyens, une émouvante création, et M. Roger Molles, rédacteur à la «Tribune de Lausanne», qui a rendu avec une habileté consommée, le rôle ingrat et difficile entre tous du contrôleur de Crousaz.» Rappelons que ce Crousaz informe les Bernois de l’insurrection voulue par Davel, provoquant ainsi son arrestation et sa mort. Près d’une trentaine de comédiens amateurs et de figurants participent à cette production, parmi lesquels la belle-soeur de Gaston Bridel, Emilie Dubrit dans le rôle d’une des nièces du major. B.CH. Emilie Dubrit et Betty Grimm, les nièces de Davel. LA PATRIE SUISSE 1923

