Création d’un comité de soutien – EMS: «Licencier un délégué syndical est inadmissible» Avenir syndical n’est désormais plus seul à se battre. D’autres syndicats et des partis s’insurgent. Eric Budry

Un comité de soutien composé de syndicats et de partis politiques s’est constitué afin de demander l’annulation du licenciement d’un délégué syndical de l’EMS Notre-Dame et d’exiger sa réintégration. ENRICO GASTALDELLO/AZZUROMATTO

Le licenciement en juin par la direction de l’EMS Notre-Dame d’un nettoyeur et délégué syndical est désormais contesté par un comité de soutien regroupant plusieurs syndicats, le Parti socialiste et Ensemble à Gauche. Une quinzaine des défenseurs du collaborateur ont manifesté mardi en face de l’établissement pour dénoncer ce qui est pour eux avant tout «le licenciement d’un délégué syndical». Ils demandent son annulation et la réintégration de l’employé.