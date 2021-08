Le Royaume-Uni en crise – «Employons vite des prisonniers, sinon ce sera le désastre alimentaire!» La pénurie de main-d’œuvre met en péril l’approvisionnement. Ce lundi, l’industrie de la viande a supplié les autorités d’autoriser l’embauche de plus de détenus. Andrés Allemand Smaller

Les rayons frigorifiques vides dans un supermarché de Nine Elms, dans le sud de Londres. Le départ des travailleurs européens et les mesures de quarantaine pour lutter contre le Covid mettent en péril l’approvisionnement au Royaume-Uni. AFP

Des rayons vides dans les supermarchés? C’est bien ce qui guette le Royaume-Uni. Désespérés face à la pénurie de main-d’œuvre, les représentants de l’Association des fournisseurs de viande indépendants avaient rendez-vous ce lundi avec le ministre de la Justice pour le convaincre de les laisser recruter en masse des prisonniers en fin de peine.

Sous l’effet conjugué du Brexit et du Covid, en particulier depuis le variant Delta, la branche a perdu tellement de travailleurs que les bouchers, les abattoirs et l’industrie de transformation de la viande ne peuvent plus garantir l’approvisionnement du pays. Du côté des producteurs de volaille, on avertit même qu’il n’y aura pas moyen de fournir aux Britanniques assez de dindes pour le repas de Noël. Shocking!