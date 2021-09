Conseil de surveillance du marché de l’emploi – Employeurs et syndicats appellent à se faire vacciner Les partenaires sociaux et l’État s’engagent à renforcer l’accès à la vaccination dans les entreprises. Eric Budry

Les employeurs sont incités à libérer leurs collaborateurs durant leurs heures de travail pour aller se faire vacciner. FRANK MENTHA

Pour le bien des salariés et pour le bien des entreprises, les associations patronales, les syndicats genevois et l’État lancent un appel à se faire vacciner contre le Covid-19. Organe tripartite, le Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME) demande notamment aux employeurs de libérer leur personnel durant les heures de travail afin d’aller recevoir leur piqûre. Une demande et non pas une obligation, les entreprises ayant légalement les coudées franches.

Présenté sous l’égide de la conseillère d’État responsable de l’Économie, Fabienne Fischer, cet appel est malgré tout un signal fort donné par les partenaires sociaux, unis pour la préservation de l’emploi. «Je trouve important que le vote du CSME sur un appel commun lors de sa séance du 7 septembre ait été acquis à l’unanimité», souligne la conseillère d’État.