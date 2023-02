Tribunal des Prud’hommes à Genève – Employeur condamné pour un licenciement après un congé maternité La justice a donné raison à une jeune mère qui avait été renvoyée à son retour au travail. Le syndicat SIT veut de meilleurs garde-fous. Antoine Grosjean

Valérie Buchs et Laura Bisiani, du syndicat SIT, estiment qu’en Suisse les femmes ne sont pas assez protégées contre les licenciements au retour du congé maternité. LUCIEN FORTUNATI

Il est hélas fréquent que des femmes perdent leur travail après un congé maternité. En revanche, il est plus rare que l’une d’elles ne parvienne à faire condamner son patron pour licenciement abusif. Une Genevoise vient d’obtenir gain de cause devant les juges, après plus de deux ans de procédures. Elle touche l’équivalent de six mois de salaire, l’indemnité maximale prévue par la loi dans un tel cas.