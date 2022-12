De nombreux locataires ayant conclu des baux «indexés» reçoivent des hausses de loyer. Ces baux permettent aux bailleurs de majorer le loyer selon l’évolution de l’indice des prix (IPC). Contrairement à la plupart des salariés et des retraités, ces bailleurs peuvent chaque année indexer leurs revenus!

Avant 2022, conclure un bail à loyer indexé n’était pas une mauvaise affaire, dans la plupart des cas. On se mettait à l’abri d’une modification du loyer autre que l’indexation ou d’un congé, durant cinq ans au moins. L’inflation était minime. Les circonstances actuelles sont susceptibles de plonger les locataires dans une spirale infernale. Si l’inflation persiste (3% par an), c’est plus de 12,5% de hausse de loyer qu’ils devraient subir, compte tenu d’une durée de bail de cinq ans – minimum légal – et de quatre indexations (une tous les douze mois). Sans compter que si le bail se renouvelle par cinq ans cela conduit à la continuité de l’indexation, qui demeurera donc possible sur toute la durée du bail. Or, comme le Tribunal fédéral exclut dans sa récente jurisprudence que le locataire puisse faire contrôler, à la fin de la période d’indexation, si le loyer n’est pas devenu abusif au fil des adaptations, ce dernier est condamné à payer toujours plus sans pouvoir se défendre en arguant que le loyer est devenu abusif. En outre, les locataires s’apprêtent à faire face à la hausse vertigineuse des charges (chauffage/eau chaude).

Or, si les loyers augmentent, tel n’est pas très souvent le cas des salaires. Entre 1993 et 2020, ils n’ont augmenté en moyenne que de 0,6%, en déduisant l’inflation. Le salaire réel (ajusté pour tenir compte de son pouvoir d’achat effectif) a même diminué dans la plupart des secteurs économiques ces dernières années. En revanche, les bailleurs ont empoché 78 milliards de francs en quinze ans en ne répercutant pas les baisses des taux hypothécaires, selon une étude, et les prix de l’immobilier ont en outre explosé. Les milieux immobiliers ne peuvent pas le nier, mais cherchent à faire croire que les indexations serviront à sauver les retraites (les loyers indexables sont en effet régulièrement pratiqués par des caisses de pensions ou des assureurs). Il n’en est rien. Les rendements immobiliers, qui ne sont pas les seuls revenus des caisses, permettent largement de couvrir les intérêts fixés par la loi. Celles-ci ont une marge de profit supplémentaire puisqu’elles ne paient pas d’impôts. Enfin, quelle meilleure prévoyance qu’un loyer abordable pour chacun? La Confédération doit, comme l’exige la Constitution, prendre des mesures contre les abus. Le Conseil fédéral doit immédiatement rétablir une indexation à 80% de l’évolution de l’IPC, comme c’était le cas jusqu’en 1996. L’Asloca propose aussi de mettre à contribution la marge abusive du loyer en plafonnant les frais accessoires (chauffage et eau chaude), et en limitant la possibilité de répercuter l’inflation.

Christian Dandrès Afficher plus Juriste à l’Asloca, conseiller national socialiste.

