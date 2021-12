Manifestation à Genève – Émouvant hommage rendu aux victimes des 26 féminicides en Suisse À l’appel du groupe de la Grève féministe, une trentaine de femmes se sont rassemblées place Bel-Air. Eric Budry

Lors du rassemblement contre les féminicides en Suisse, les noms des victimes sont écrits à la craie sur le sol. LAURENT GUIRAUD

La première a été tuée en janvier. Elle avait 90 ans. La dernière, le 16 décembre à Chêne-Bougeries. Elle avait 47 ans. Dans l’interminable liste des femmes tuées par leur mari, leur compagnon ou un homme de leur entourage en 2021 en Suisse, la plus jeune des victimes était âgée de 12 ans. Cette liste a été lue mardi soir sur la place Bel-Air lors d’un rassemblement convoqué par le groupe de la Grève féministe pour rendre hommage à ces 26 femmes et exiger notamment un plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.