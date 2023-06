Gymnastique au Bois-des-Frères – Émotions garanties dans l’ombre de Giulia Steingruber Les meilleures gymnastes du pays – âgées entre 7 et 15 ans – se donnent rendez-vous ce week-end à Châtelaine aux Championnats de Suisse juniors. Christian Maillard

Les gymnastes genevoises sont prêtes pour un week-end qui s’annonce grandiose. DR

Motivation, détermination et émotions graciles, le spectacle promet d’être grandiose et explosif ce week-end au centre sportif du Bois-des-Frères. Entre sauts et pirouettes, technicité, souplesse et prises de risques, les meilleures gymnastes du pays – âgées entre 7 et 15 ans – se sont données rendez-vous à Châtelaine, à l’occasion des à l’occasion des championnats suisses de gymnastique artistique féminine Junior. Une semaine après les joutes masculines, qui ont eu lieu à Volketswil (ZH), ce sont plus de 40 clubs qui seront représentés au chemin de l’Ecu 22 ou si vous préférez 220 futures stars qui rêvent toutes de Jeux olympiques et d’arriver un jour au sommet. Toutes ces pépites de demain vont se battre, dans l’ombre de Giulia Steingruber, au saut de cheval, aux barres asymétriques, à la poutre et au sol pour tenter de remporter un titre ou une médaille dans l’une des 6 catégories, des plus jeunes aux plus grandes (de P1 à P5).