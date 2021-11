Hockey sur glace – Emond renvoyé, Cadieux à la barre de Genève/Servette Le club genevois s’est séparé de son entraîneur avec effet immédiat. Jan Cadieux a été nommé jusqu’à la fin de la saison. Sport-Center

Pat Emond a été démis de ses fonctions. Eric Lafargue

Le Genève-Servette a démis Pat Emond de ses fonctions ce matin et a nommé Jan Cadieux comme le nouvel entraîneur-chef de l’équipe avec effet immédiat et jusqu’à la fin de la saison. Louis Matte, Sébastien Beaulieu, Mathieu Fernandes et Kevin Oulevey demeurent à leur poste actuel au sein du coaching staff.

(Développement suit)

