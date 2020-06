Portrait de la présidente des JUDCV – Emmylou Maillard veut rapprocher les Jeunes UDC du terroir vaudois La première femme à présider le parti bourgeois s’empare de thématiques «propres à sa génération», quitte à surprendre. Antoine Hürlimann

La Vallorbière de 22 ans se profile aussi sur «les questions féministes et écologiques». Florian Cella

Plutôt giron dans le Nord vaudois que boîte de nuit à Lausanne. Plutôt franc-parler que longs discours lénifiants. Présidente des Jeunes UDC Vaud fraîchement élue, Emmylou Maillard (22 ans) revendique fièrement son «ancrage campagnard». La première femme à occuper cette fonction depuis la fondation du parti, en 2003, en fait même l’un de ses atouts. «La proximité des Vaudois avec les agriculteurs et les éleveurs, c’est un combat qui me tient à cœur. Plus généralement, l’économie locale compte parmi les principaux thèmes dont je souhaite m’emparer avec les Jeunes UDC.»