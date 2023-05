Musique classique – Emmanuel Pahud rend hommage à son mentor Le grand flûtiste genevois est de retour sur ses terres pour un concert dédié à Aurèle Nicolet, interprète et pédagogue à qui il doit beaucoup. Rocco Zacheo

Le flûtiste Emmanuel Pahud est de retour à Genève. LAURENT GUIRAUD

Quand on pense flûte traversière, on se tourne vers lui, Emmanuel Pahud, dans une association d’idées quasi pavlovienne. Dans l’imaginaire des mélomanes, l’interprète genevois et son compagnon forment un duo insécable, un binôme qu’on trouve rarement ailleurs. C’est que l’homme a donné en quelques décennies une nouvelle image de ce précieux objet à vent et aux multiples clés, en élargissant le répertoire qui lui est dédié, en enregistrant des albums qui ont fait date et en combinant avec équilibre une reluisante carrière à la fois de soliste et de membre du prestigieux Berliner Philharmoniker.

Destins en miroir

La densité de ce parcours explique sans doute la rareté de ses retours dans la ville où il a grandi. L’occasion est donc belle de le voir à l’œuvre à la salle Franz-Liszt du Conservatoire, aux côtés de quatre amis musiciens, pour un concert aux traits intimistes et au programme alléchant. Sur scène, on croisera ainsi le violoniste Kolja Blacher, l’altiste Jennifer Stumm, le violoncelliste Jens-Peter Maintz et la claveciniste Christine Schornsheim. La soirée sera dédiée à Aurèle Nicolet, disparu en 2016 à l’âge de 90 ans. Une figure majeure, un musicien d’exception et un mentor pour des dizaines d’interprètes, dont Emmanuel Pahud, qui en a suivi l’enseignement et les traces.

À un point que les destins du maître et de son élève se confondent avec une régularité étonnante. Les deux sont suisses et ont lancé leur carrière en remportant le Concours de Genève. Plus tard, on les retrouve, à quelques décennies de distance, parmi les pupitres des Berliner, mais aussi engagés dans un parcours solo, qui a généré de nombreuses commandes auprès de compositeurs contemporains. Le rendez-vous genevois rappelle en quelque sorte ces traits communs, avec un choix d’œuvres qui illustrent en particulier le large éventail de goûts de Nicolet. On trouvera ainsi du répertoire baroque, avec notamment la «Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807» de Bach. Il y a aura du Mozart et du Haydn aussi. Et la musique des XXe et XXIe siècles aura les formes du «Mémorial pour flûte solo» de Pierre Boulez et de la «Petite suite pour flûte» de Jörg Widmann, écrite en hommage à Aurèle Nicolet.

Relevons encore une nouveauté apportée par l’agence Musika, organisatrice de l’événement: un préconcert au format court (de 18h30 à 19h) visant à donner de la visibilité à de jeunes artistes prometteurs. Les premiers invités sont le flûtiste Alberto Navarra, lauréat 2022 du Concours Nielsen, accompagné par le pianiste Leonardo Pierdomenico.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

