Projet de loi sur la laïcité – Emmanuel Macron tape dur sur le «séparatisme islamiste» Le président français ne cache pas que sa loi vise avant tout l’islamisme radical, mais il a déjà le soutien du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Alain Rebetez

Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse au Mureaux, avec une mise en scène très symbolique entre la figure de Marianne et la devise de la République. AFP

Cela fait trois ans que le président Emmanuel Macron était attendu sur le sujet des dérives islamistes et de la laïcité. Trois ans qu’il se taisait et repoussait le débat. Vendredi matin, il est sorti de son silence et pour cela il a choisi la commune des Mureaux, une cité de la grande banlieue parisienne. Le choix n’était pas anodin: la ville mène une politique d’intégration jugée exemplaire, et c’est le message optimiste qu’Emmanuel Macron voulait délivrer à côté des mesures répressives de sa nouvelle loi.