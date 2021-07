Pandémie en France – Emmanuel Macron rend la vaccination obligatoire pour les soignants Le président français a annoncé de nouvelles contraintes lundi lors d’un discours télévisé. Il rend le vaccin obligatoire pour les soignants. Il étend le pass sanitaire à de nouveaux lieux de loisirs.

Emmanuel Macron s’exprimait lors de sa 8e allocution télévisée depuis le début de la crise. AFP

Emmanuel Macron va étendre le pass sanitaire et imposer la vaccination obligatoire pour les soignants, pour renforcer la lutte contre le Covid-19.

Lors de sa 8e allocution télévisée depuis le début de la crise, le chef de l’État a de nouveau fortement insisté sur le rôle incontournable de la vaccination pour éviter une quatrième vague du virus liée au variant Delta, très contagieux.

Le président français a annoncé l’obligation de la vaccination pour les soignants, et pour toutes les personnes au contact des personnes fragiles. Ils devront avoir fait le pas d’ici au 15 septembre.

Extension du pass sanitaire

Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu à tout le territoire pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Et à partir de début août, il sera appliqué dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux.

Le Président a également annoncé la fin de la gratuité des tests PCR anti-Covid à l’automne.

Ces mesures visent à mettre la pression sur les personnes qui ne se sont pas encore faites vacciner.

L’état d’urgence sanitaire sera également déclaré mardi pour la Martinique et la Réunion.

AFPE

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.