Premier tour des élections législatives – Emmanuel Macron pourrait perdre la majorité à l’Assemblée Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont au coude à coude avec leurs deux alliances. En sièges, le président l’emportera, mais sa majorité est menacée. Opinion Alain Rebetez - Paris

Jean-Luc Mélenchon ne sera pas premier ministre, mais il fera peut-être perdre sa majorité absolue à l’alliance présidentielle. keystone-sda.ch

Jean-Luc Mélenchon a réussi la première partie de son pari: arriver en tête devant le président Emmanuel Macron. Avec 25,6% des suffrages, selon Ipsos-Sopra, la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) est la première formation du pays, très légèrement devant Ensemble, l’alliance électorale présidentielle, créditée de 25,1% des voix. Certes l’écart est minime, mais symboliquement important. Si les deux sont à peu près à égalité en termes de force des partis, la projection pour la répartition des 577 sièges de l’Assemblée nationale tourne à l’avantage du président: Ensemble obtiendrait au second tour entre 255 et 295 sièges, alors que la Nupes en aurait entre 150 et 190.