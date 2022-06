Pour son second quinquennat, Emmanuel Macron ne disposerait pas d’une majorité à l’Assemblée nationale.

Emmanuel Macron n’aura vraisemblablement pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale selon les résultats d’une première estimation Harris Interactive x Tolune pour M6 et RTL. Selon l’institut de sondage, la formation présidentielle Ensemble! ne récolterait que 208 à 248 sièges sur les 577 fauteuils de députés à l’issue de ce second tout des législatives. Un seconde estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions confirme cette tendance: Ensemble! n’aurait que 218 sièges.

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) emmenée par Jean-Luc Mélenchon frapperait fort puisqu’elle récolterait 163 à 203 sièges. La gauche non affiliée au leader de La France Insoumise récolterait pour sa part 15 à 17 sièges. Pour Ipsos/Sopra Steria, la NUPES récolterait 156 sièges et 21 iront à diverses formations de gauche.