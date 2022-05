Emmanuel Macron, réélu le 24 avril pour un second mandat de cinq ans, sera officiellement investi ce samedi, en présence de son épouse, Brigitte Macron, et de 450 invités. Paris, 4 mai 2022.

Sobriété. Tel est le mot d’ordre pour la cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron, ce samedi matin à l’Élysée, qui, en raison de l’absence de passation des pouvoirs, ne durera pas plus d’une heure et demie. À l’instar de François Mitterrand et de Jacques Chirac, réélus eux aussi, il n’y aura ni remontée des Champs-Élysées ni réception à l’Hôtel de Ville de Paris. C’est au son du 1er mouvement du concerto pour hautbois de Haendel que le chef de l’État sera directement accueilli à la salle des fêtes du Palais par plus de 450 convives.

Parmi eux, des membres de son gouvernement, sa famille et de nombreux incontournables du protocole. Ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy ainsi que l’ex-premier ministre Edouard Philippe ont également reçu un bristol. Et pour ce bis repetita, le président a tenu à inviter «ceux qui ont marqué le dernier quinquennat et ceux qui donneront la patte du prochain». Des soignants mobilisés face au Covid, des élus locaux, des responsables associatifs, des sportifs ainsi que des représentants des corporations patronales et syndicales ont répondu à l’appel.