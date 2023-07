Fête nationale en France – Emmanuel Macron ne s’exprimera pas le 14 juillet Face au risque d’incidents, 45’000 policiers seront mobilisés sur l’hexagone les 13 et 14 juillet.

Le 17 avril, en décrétant «cent jours d’apaisement» et «d’action» pour clore la crise des retraites, le président Macron avait donné rendez-vous le jour de la fête nationale pour «un premier bilan». AFP/PETRAS MALUKAS

Un total de 45’000 policiers et gendarmes sera déployé en France les 13 et 14 juillet face au risque d’incidents et de violences lors des célébrations de la fête nationale, a annoncé le gouvernement mercredi.

Ce «dispositif exceptionnel» est semblable à celui déployé lors des émeutes urbaines qui ont récemment secoué le pays et s’appuiera sur les unités d’élite de la gendarmerie et de la police ainsi que des véhicules blindés, a détaillé le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin.

«Cent jours d’apaisement»

Emmanuel Macron ne s’exprimera pas le 14 juillet afin de dresser le bilan des 100 jours pour relancer le quinquennat, mais prendra bien la parole «dans les prochains jours», a fait savoir mercredi l’Élysée.

Le 17 avril, en décrétant «cent jours d’apaisement» et «d’action» pour clore la crise des retraites, le président Macron avait donné rendez-vous le jour de la fête nationale pour «un premier bilan».

Le chef de l’État avait chargé son gouvernement d’avancer sur plusieurs chantiers dans ce laps de temps. Il a ainsi appelé à dessiner un nouveau «pacte de la vie au travail», à «renforcer le contrôle de l’immigration illégale», à établir un système de santé «profondément rebâti» ou encore à prendre des mesures pour l’école en vue de la rentrée scolaire.

Remaniement?

Sa Première ministre Élisabeth Borne assure «avoir délivré» cette feuille de route. «Tous les chantiers que nous avions présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés sur les quatre axes», a-t-elle plaidé dans Le Parisien.

Charge désormais au président d’en tirer les conclusions, alors que bruissent des rumeurs de remaniement.

M. Macron ne s’est prêté que deux fois à la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet, sur ses six années de mandat. L’Élysée n’a pour l’heure pas précisé le format que prendra cette future expression.

Emmanuel Macron, qui est actuellement à Vilnius au sommet de l’Otan, sera lundi et mardi prochain à Bruxelles pour un autre sommet entre l’UE et la Communauté d’États latino-américains et caraïbes (Celac). Puis il devrait se rendre en Océanie pour un long déplacement à partir de samedi 22 juillet.

