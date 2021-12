Favori mais inquiet – Emmanuel Macron, l’art de faire campagne sans être candidat Dans une campagne où il reste en tête des sondages, Emmanuel Macron doit combattre l’émergence de Valérie Pécresse. Il a vanté son bilan face à Darius Rochebin. Alain Rebetez Paris

Emmanuel Macron, l’art d’expliquer et de boxer en même temps. keystone-sda.ch

Jusqu’à tout récemment, la campagne pour l’élection présidentielle semblait se dérouler de manière idéale pour le président Emmanuel Macron. Il caracole seul en tête des sondages et l’irruption d’Éric Zemmour parmi les candidats, à la fin de l’été, a eu pour lui l’avantage d’affaiblir celle qui était alors sa principale adversaire: Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national a baissé dans les intentions de vote et si Zemmour reste candidat jusqu’au bout, elle pourrait voir ses chances de qualification au second tour fortement affaiblies.