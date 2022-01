«Emmerder les non-vaccinés» – Emmanuel Macron lance sa campagne en misant sur l’arrogance En s’attaquant brutalement aux non-vaccinés, Emmanuel Macron prétend dire tout haut ce que chacun pense tout bas, conforté par son avance dans les sondages. Alain Rebetez - Paris

Avec l’interview au «Parisien», Emmanuel Macron endosse l’habit de candidat à sa réélection. AFP

Pour ceux qui se souviennent de la longue interview diffusée mi-décembre sur TF1, l’image d’un Emmanuel Macron battant sa coulpe sur la brutalité de certains de ses propos avait frappé: «J’ai acquis une chose, c’est qu’on ne fait rien bouger si on n’est pas pétri d’un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certains de mes propos, j’ai blessé des gens […] C’est ça que je ne referai plus […] J’ai acquis, je crois pouvoir le dire, beaucoup plus de respect pour chacun.»

«Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder.» Emmanuel Macron, président de la République

Trois semaines plus tard, dans la même salle de l’Élysée mais cette fois face à des lecteurs du journal «Le Parisien», il fait exactement le contraire. À propos des patients non vaccinés qui occupent la majorité des lits de réanimation, il lâche une phrase assassine: «C’est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit? On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l’emmerdant encore davantage. Moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout.»