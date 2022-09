Fin de vie en France – Emmanuel Macron lance enfin le débat sur l’euthanasie Bien après la Belgique et la Suisse, la France empoigne la question du suicide assisté. Mais pourquoi le pays est-il si conservateur sur de tels objets? Alain Rebetez - Paris

Le 2 septembre à l’Élysée, le président Macron remet la Grand-Croix de la Légion d’honneur à Line Renaud et promet de légiférer sur le droit à mourir dans la dignité. keystone

Emmanuel Macron l’avait promis lors de la campagne présidentielle en printemps dernier: il s’engageait à proposer une loi sur le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. La promesse sera tenue ce mardi, à l’occasion de la publication d’un avis du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) qui devrait faire évoluer les positions dans ce domaine et envisager d’accorder plus de droit aux malades en fin de vie sur le choix de leur mort. Le président français précisera la manière dont il entend organiser le débat, entre une probable convention citoyenne, la discussion parlementaire et un éventuel référendum.