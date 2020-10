Face aux hôpitaux débordés – Emmanuel Macron contraint de reconfiner la France Sans surprise, le président Macron décrète le retour du confinement, mais avec des écoles qui resteront ouvertes et un secteur économique actif. Alain Rebetez, Paris

Le président français pendant son allocution télévisée, un peu moins solennel et plus factuel que dans ses précédentes interventions. AFP

C’était le mot tabou, le mot qu’il n’avait pas même prononcé à la mi-mars quand il l’avait lancé une première fois, mais cette fois-ci le président Macron ne l’évite plus: «J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus.» La mesure durera un mois, «a minima jusqu’au 1er décembre».

«J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus» Emmanuel Macron

Dès jeudi soir minuit, les restaurants et établissements publics seront donc fermés, de même que tous les commerces non essentiels, à l’exception donc des commerces alimentaires et des pharmacies. Les seuls déplacements autorisés seront, comme en mars, pour aller travailler, se faire soigner, accompagner des enfants ou des personnes handicapées, se rendre à une convocation judiciaire, ou se promener pendant une heure à proximité de son domicile.