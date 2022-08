US Open – Emma Raducanu et Naomi Osaka éliminées au 1er tour La Britannique,11e joueuse mondiale et tenante du titre, a été battue dès son entrée en lice de l’US Open. Osaka, double lauréate à New York, a connu le même sort.

Emma Raducanu était devenue en 2021 la première joueuse de l’histoire sacrée dans un Grand Chelem après avoir été issue des qualifications à New York. AFP

Emma Raducanu, 11e joueuse mondiale et tenante du titre, a été éliminée dès son entrée en lice de l’US Open, battue 6-3, 6-3 par la Française Alizé Cornet (40e), mardi.

La Britannique avait épaté le monde du tennis en 2021 en devenant la première joueuse de l’histoire sacrée dans un Grand Chelem après avoir été issue des qualifications, de surcroit sans perdre un seul set du tournoi.

Pour son grand retour à Flushing Meadows, elle a encore fait dans la rareté, puisque sa contre-performance fait d’elle la troisième joueuse dans l’histoire du Majeur new-yorkais, à être sortie dès son entrée en lice de l’édition qui suit son sacre, après la Russe Svetlana Kuznetsova en 2005 et l’Allemande Angelique Kerber en 2017.

Pour leur première confrontation, Cornet a surmonté sa maladresse chronique au service (9 doubles fautes), en dominant les échanges, plus agressive (22 coups gagnants contre 15) et profitant aussi des erreurs directes de son adversaire (30 contre 22).

«J’y ai mis tout mon coeur, l’atmosphère (du court Louis-Armstrong) était super et je suis très heureuse d’avoir gagné», a commenté la Française de 32 ans (bien 32), qui affrontera au prochain tour la Tchèque Katerina Siniakova (83e).

Osaka prend aussi la porte

L’Américaine Danielle Collins, 19e mondiale et finaliste du dernier Open d’Australie, a remporté le choc de la deuxième journée de l’US Open en éliminant 7-6 (7/5), 6-3 la Japonaise Naomi Osaka (44e), lauréate à New York en 2018 et en 2020.

Battue lors de leurs trois précédentes rencontres, y compris en quarts à Miami en avril, Collins a expliqué qu’elle «n’avait rien à perdre» dans ce nouveau duel.

Osaka n’avait jamais été éliminée avant le 3e tour à l’US Open. AFP

«Il fallait que je joue ma chance à fond», a-t-elle insisté.

Au prochain tour, elle affrontera l’Espagnole Cristina Bucsa (118e mondiale et issue des qualifications) pour tenter de réitérer son meilleur résultat dans le Majeur new-yorkais en atteignant le 3e tour comme en 2021.

Pour sa part, Osaka n’avait jamais été éliminée avant le 3e tour à l’US Open depuis sa première participation en 2016. Et elle n’avait jusque-là échoué qu’à trois reprises au 1er tour d’un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros 2017 et 2022, Wimbledon 2019).

Venus Williams refuse d’évoquer la retraite Afficher plus Venus Williams, qui se fait de plus en plus rare sur les courts, a refusé d’évoquer une éventuelle retraite après sa défaite 6-1, 7-6 (7/5) face à la Belge Alison Van Uytvanck (43e), au 1er tour de l’US Open, mardi à New York. «Pour l’instant, je suis juste concentrée sur le double», a répondu l’Américaine de 42 ans, double lauréate à Flushing Meadows en 2000 et 2001, interrogée sur son avenir. Contrairement à sa soeur cadette Serena, qui a annoncé début août sa prochaine retraite, susceptible d’intervenir dans les prochains jours, Venus n’a jamais mentionné cette perspective. Redescendue au 1504e rang mondial, elle disputait là seulement son quatrième match de la saison, soldé comme les autres par un revers. Sa dernière rencontre gagnée remonte à Wimbledon en 2021.

