Reprise du basket en Swiss League – Emma Chardon voyage: Pully dimanche, Washington l’été prochain! Le jeune pivot de Genève Élite et de l’équipe de Suisse a décroché une bourse d’études à la Maryland University. En attendant de s’envoler, elle bûche et travaille son shoot. Pascal Bornand

Emma Chardon sait ce qu’elle veut. Elle rêvait de poursuivre sa progression aux États-Unis, elle s’envolera pour Washington l’été prochain. «Si je réussis ma maturité», précise-t-elle. KEYSTONE

Emma Chardon a 18 ans et pourtant, on en oublie presque qu’elle est encore très jeune. En fait, c’est sur un terrain de basket que la collégienne, en dernière année de maturité, a grandi plus vite que son âge. Forcément, sa taille (1,86 m) l’a aidée et son talent précoce l’a distinguée. C’est ainsi, en tenant le haut du panier, qu’elle a attiré les scouts de la WNBA et décroché une bourse d’études aux États-Unis. L’été prochain, le pivot de Genève Élite et de l’équipe nationale s’envolera pour Washington et la Maryland University. Elle se pince pour y croire. «Pour moi, c’est encore irréel», s’exclame-t-elle. C’est vrai, la réalité dépasse parfois la fiction.