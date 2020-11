Interview de Jürg Müller – Emirates mise sur les forces de Genève Aéroport Alors que Swiss et Lufthansa diminuent leur offre au bout du Léman, une des plus grandes compagnies du monde l’augmente. Philippe Rodrik

Jürg Müller, directeur d’Emirates pour le marché helvétique DR

Le transport aérien vit une crise aussi grave qu’inédite. À tel point que même Lufthansa et sa filiale helvétique Swiss diminuent leur offre entre Zurich Flughafen et Genève Aéroport. Emirates augmente pourtant la sienne au bout du Léman. Dès le mois prochain, cette compagnie d’aviation, domiciliée à Dubaï, accroîtra ainsi la connexion de la Genève internationale avec notamment le Moyen et l’Extrême-Orient, ainsi que l’Afrique.

Jürg Müller, directeur d’Emirates pour le marché helvétique, continue de croire dans les atouts des tarmacs suisses. Entretien.