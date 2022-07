Musique – Émilie Zoé, l’espoir à l’horizon La chanteuse et musicienne de 30 ans est en tournée pour présenter son nouvel album «Hello Future Me», sorti en février 2022. On a bavardé avec elle. Laurène Ischi

Dans son album «Hello Future Me», Émilie Zoé distille des messages adressés au futur, dans lesquels elle accueille avec bienveillance les transformations du monde. DAVID WAGNIERES

«Ce qu’on s’apprête à vivre cet été, c’est un peu l’aboutissement de toute l’énergie qu’on a continué à donner pendant ces deux années où il ne se passait pas grand-chose à cause de la pandémie.» Émilie Zoé semble avoir lu dans nos pensées: après 24 mois de Covid, on ne rêve que d’évasion. C’est à cette période, où la vie s’est ralentie, que la Lausannoise installée à La Chaux-de-Fonds a créé son troisième album. «J’avais de toute façon prévu d’écrire mon disque en 2020. Mais quand j’ai subitement eu beaucoup plus de temps libre à disposition, j’étais plus dans une perspective d’écoute et d’observation. Je n’avais pas envie de m’exprimer.»