Rendez-vous a été pris dans ce recoin de Lausanne où les voitures disparaissent derrière les arbres dès que l’on gravit le parc de l’Hermitage. Un escalier mangé par les herbes, un sentier de terre. Le trottoir bitumeux est déjà un lointain souvenir lorsque la pente monte vers le pâturage dont on aperçoit la crête.

Ici, Emilie Zoé se sent bien. Prodigieuse musicienne romande, dont on n’aura de cesse de dire tout le bien du nouvel album, «Hello Future Me». Des guitares ferrugineuses, des claviers en soubassement, la batterie pour boussole, foule d’instruments encore. Et la voix, démultipliée telle une chorale fantasmatique.