Temps fort chorégraphique – Emergentia: l’urgence à soutenir l’émergence Pour la troisième fois depuis 2019, trois institutions genevoises s’unissent pour porter haut les couleurs de la jeune création en danse contemporaine, du 1er au 12 novembre. Katia Berger

L’artiste trans basée à Lisbonne Gaya de Medeiros lira sur les lèvres dans «Atlas da Boca», au Théâtre de l’Usine (TU) les 9 et 10 novembre. FERNANDO SANTOS

Qu’ils sortent du Ballet Junior ou de la Manufacture, qu’ils aient en poche un CFC ou un bachelor, les jeunes professionnels romands sont chaque année plus nombreux à envahir la scène chorégraphique du bout du lac. Mais comment se faire un nom au sein d’une offre toujours plus abondante dans le domaine des arts vivants? Jouant sur les mots «émergence» et «emergency» («urgence» en anglais), trois structures genevoises ont fait front commun dès 2019 pour permettre à la relève de se faire connaître à l’occasion d’Emergentia, «temps fort consacré à la création chorégraphique émergente».

Pour la troisième fois – compte tenu de l’ellipse pandémique de 2020 –, le Pavillon ADC, le Théâtre de l’Usine (TU) ainsi que les deux sites de L’Abri (place de la Madeleine et rue Jacques-Dalphin à Carouge) se répartissent une programmation de pièces aussi bien européennes, suisses que locales, marquant toutes, cependant, un début de parcours artistique. Les trois créations qui proviennent cette année de France, de Suède et du Portugal, de même que celle qui nous arrive de Lausanne, ont immédiatement attiré l’attention des coorganisateurs, tant pour leur esthétique novatrice que pour leur inscription dans les débats sociétaux du moment.

Dans «Several attempts at braiding my way home», les Suédois Adam et Amina Seid Tahir échafaudent des stratégies pour se créer un chez soi afro-nordique (samedi et dimanche à L’Abri-Madeleine). AMINA SEID TAHIR

Autrement dit, c’est bien l’urgence de leur émergence qui a motivé les directions de L’Abri, du TU et de l’ADC à sélectionner les huit titres qui émailleront leurs plateaux durant la quinzaine à venir – au tarif unique de 12 francs par soirée, quitte à cumuler les spectacles. Et à en coproduire la moitié, soit quatre, dont la gestation s’est développée dans le giron de la Cité de Calvin.

La Genevoise Lisa Laurent signe et interprète «How do I» à L’Abri, où elle est artiste associée. NELSON SCHAUB

Deux des propositions genevoises sont portées par des artistes associées de L’Abri: avec son solo «la fine di tutte le cose/l’inizio di tutte le altre» (du 1er au 3 novembre au Pavillon de la place Sturm), Emma Saba part du confinement pour interroger le rôle de la femme au foyer, tout en se réappropriant l’art patrimonial qu’est l’opéra. De son côté, le Collectif Ouinch Ouinch (Marius Barthaux, Karine Dahouindji, Victor Poltier et Simon Peretti) signera une troisième création collective, transdisciplinaire, in situ et immersive, «Cachalotte», qui, du 10 au 12 novembre, emmènera le public de L’Abri-Carouge à bord d’un navire fictif dont les marins pécheurs chanteront à pleins poumons.

Emma Saba réinvestit à la fois l’espace domestique et la musique classique dans son solo «la fine di tutte le cose/l’inizio di tutte le altre». GREGORY BATARDON

Du 3 au 6, au TU, l’interprète d’origine brésilienne Catol Teixeira détournera quant à iel «L’après-midi d’un faune» de Nijinski au profit de la cause queer. À la lumière de «Clashes Licking», l’œuvre jadis jugée obscène apparaîtra comme la brèche où un corps non genré peut se réfugier. Enfin, Lisa Laurent – par ailleurs danseuse pour Cindy Van Acker et La Ribot – jouera à cache-cache avec la représentation du corps féminin dans la peinture de la Renaissance: mi-voyeur, mi-contemplatif, son «How do I» (1-3 novembre à L’Abri-Madeleine) révèle comment sa sexualisation ramène la chair à l’état d’objet.

