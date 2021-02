Manne financière – Embellie en vue pour les acteurs culturels genevois Le Conseil administratif met en place un plan de soutien doté de près de 4 millions de francs. Un montant qui s’articule autour de plusieurs dispositifs d’aide. Philippe Muri

En décembre dernier, à l’enseigne de #ILoveArtisteDIci, septante créateurs locaux (à l’image Hadrien Dussoix) avaient pu exposer leurs œuvres sur des panneaux d’affichage mis à disposition par la Ville. Le projet va être reconduit. LUCIEN FORTUNATI

Bonne nouvelle pour les acteurs genevois de la culture. On le sait, en ces temps de crise sanitaire, certains artistes s’en sortent, tandis que d’autres coulent à pic. L’arrêt forcé des activités culturelles ressemble pour nombre d’entre eux à une catastrophe économique. Embellie en vue? Le Conseil administratif a en tout cas déposé mercredi au Conseil municipal une demande de crédits complémentaires au budget 2021, pour un montant de 3,9 millions de francs. Le plan d’action de la Ville de Genève concerne aussi bien les arts vivants que les arts visuels.

Salvatrices, ces mesures ont pour objectif d’apporter un soutien aux artistes qui n’ont pas pu exercer leur travail en raison de la pandémie. Elles vont aussi soutenir les projets artistiques et culturels qui visent une adaptation à la situation sanitaire. Extraordinaire au sens premier du terme, ce plan de soutien s’articule autour de plusieurs dispositifs d’aide.

Pas d’exigence de production immédiate

À hauteur de 2 millions de francs, des bourses de recherche permettront aux acteurs et actrices culturels d’approfondir et de développer leur travail, sans exigence de production immédiate. Qui pourra en bénéficier? Toutes les disciplines artistiques ainsi que différents corps de métiers du secteur (dramaturges, costumières et costumiers, scénographes, métiers techniques, curateurs et curatrices, médiateurs et médiatrices, graphistes, etc.).

C’est bien, mais ce n’est pas tout. D’un montant total de 1,3 million de francs, des subventions urgentes liées au Covid sont destinées aux entités culturelles. Dotées d’un budget de 800’000 francs, des résidences artistiques ponctuelles dans des lieux et institutions culturels (salles de concert, théâtres, musées, bibliothèques et centres d’art), mais aussi dans d’autres lieux à vocation sociale ou scientifique, offriront de nouvelles opportunités, tout en inscrivant les institutions dans un projet solidaire.

Un fonds de soutien de 350’000 francs est prévu pour des captations ou des diffusions numériques de spectacles (théâtre, musique, danse, performance). De quoi assurer une activité locale aux réalisateurs et réalisatrices, ainsi qu’aux métiers techniques de la vidéo, du son et de la lumière.

Une aide ponctuelle et exceptionnelle à hauteur de 150’000 francs permettra également d’accompagner les organisations professionnelles qui apportent un appui dans l’exécution des tâches administratives et exigences induites par la crise sanitaire.

#ILoveArtisteDIci

Enfin, des projets de valorisation du travail des artistes complètent le dispositif prévu. La manne équivaut au total à 600’000 francs. Dans le détail, une mesure de soutien aux médias genevois à hauteur de 400’000 francs permettra à ceux-ci de développer des programmes culturels audiovisuels et numériques dédiés à la scène artistique de Genève. Par ailleurs, avec une dotation de 200’000 francs, la reconduction du projet #ILoveArtisteDIci lancé en 2020 a pour objectifs de soutenir des artistes en arts visuels et d’exposer la richesse et la diversité du creuset artistique local.

On se souvient qu’en décembre dernier, septante créateurs locaux avaient pu exposer leurs œuvres sur des panneaux d’affichage mis à disposition par la Ville. Deux formats – le F4 (dit mondial) et son homologue panoramique, trois fois plus large – étaient proposés. Coordonnée par le Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) en collaboration avec plusieurs lieux de production – Kugler (FAK), RU, Vélodrome, Picto, Gus et Laboratoire de création – cette carte blanche avait été fort appréciée par les artistes.