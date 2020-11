Marché de l’emploi – Embaucher un réfugié, c’est plus facile qu’on ne le croit Les démarches administratives ont été simplifiées depuis l’an dernier. Une campagne de sensibilisation est lancée pour le faire savoir. Antoine Grosjean

Avant, il fallait faire une demande à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), qui la transmettait à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt). Désormais, il suffit de remplir un formulaire en ligne pour annoncer l’engagement d’un réfugié. LMS

Trouver un emploi n’est chose aisée pour personne actuellement, mais c’est encore plus compliqué pour les réfugiés. Les préjugés ont la vie dure: «Ils n’ont pas le droit de travailler», «ils n’ont pas fait d’études», «les démarches administratives sont trop lourdes», etc. Aujourd’hui, une campagne de sensibilisation est lancée avec le soutien du Canton afin de combattre ces idées reçues et d’inciter les employeurs à embaucher des personnes issues de l’asile.

Démarches facilitées

«Engager un réfugié, c’est facile!» Tel est le slogan choisi par le réseau Refugees at Work, qui regroupe depuis 2018 des entreprises privées et des institutions publiques. En effet, depuis le 1er janvier 2019, tous les obstacles administratifs ont été levés pour faciliter les démarches. «Avant, il fallait faire une demande à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), qui la transmettait à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt), et il fallait payer des émoluments, détaille Metin Turker, du Bureau de l’intégration de l’État de Genève. Si votre demande était acceptée, il fallait ensuite prélever 10% du salaire de la personne pour alimenter un fonds servant notamment à payer les frais de retour au pays des requérants d’asile déboutés, ce qui compliquait la gestion des salaires par les entreprises.»