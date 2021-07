Environnement – Emballages réutilisables, Genève peut mieux faire Un rapport de l’ONG Greenpeace place la Cité de Calvin en neuvième place sur les 15 villes les plus peuplées de Suisse. Léa Frischknecht

Avec la crise sanitaire, l’utilisation d’emballages à usage unique a fortement augmenté. Pour l’ONG Greenpeace, il est urgent que les villes agissent pour réduire ces déchets. VIOLAINE MARTIN/GREENPEACE

«Les résultats pour la ville de Genève sont mitigés.» Telle est la conclusion de l’étude comparative de Greenpeace concernant les mesures appliquées par les villes en matière d’emballages réutilisables. Sur les 15 chefs-lieux cantonaux les plus peuplés (dont cinq sont romands), Genève se situe en neuvième position. Avec la note de 2,5 sur 6, la Cité de Calvin se retrouve loin derrière Bâle (5,5) et Berne (5) mais pas si éloignée des mauvais élèves en bas de classement, Schaffhouse, Zurich, Frauenfeld, Coire et Zoug, qui comptabilisent tous la note de 2.