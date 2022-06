Sorties cinéma – «Elvis», «Buzz l’éclair»: quels films aller voir cette semaine? Buzz l’Eclair et Elvis Presley, même combat contre les préjugés. Et pendant ce temps-là, Didier Bourdon affronte «L’homme parfait». Ca se déchaîne sur les écrans… Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Buzz l’éclair», polémique réac

Chris Evans donne sa voix à Buzz l’Eclair. © 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved. PIXAR

Quatorze pays d’Asie et du Moyen-Orient ont interdit le film à cause d’un baiser, chaste et furtif, entre deux personnes du même sexe, des femmes. Entre les commentaires des conservateurs (y compris parmi les employés de Pixar) et l’attitude réactionnaire de certains décisionnaires, le monde de 2022 paraît reculer. Reste que le film est relativement peu inspiré.

Le héros, Buzz l’éclair, récurrent dans tous les volets de «Toy Story», se lance dans la conquête de l’espace et expérimente quelques distorsions temporelles dont les scénaristes ne font hélas pas grand-chose. Et on a quand même un peu l’impression, avec tout ça, que les concepteurs du film, Angus MacLane inclus, dorment sur leurs lauriers. Et exploitent un filon sans sortir un iota de leur zone de confort, ce n’est pas le bisou entre ces dames qui va nous faire changer d’avis.

Le point positif de l’affaire, c’est que le film, contrairement à d’autres Disney/Pixar, a droit à une vraie sortie en salles au lieu d’être bradé sur les plateformes comme tant d’autres. On va faire semblant de s’en réjouir.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Buzz l’éclair» Afficher plus Réalisateur: Angus MacLane

Avec les voix de François Civil, Lyna Khoudri

Animation (USA, 109’)

«L’homme parfait», une comédie poutzée propre en ordre

Parfait à la cuisine, sous les draps et au ménage: c’est «L'homme parfait» qui vient réveiller les instincts d’un homme ordinaire, Didier Bourdon. JMH

Amusante proposition que cet «Homme parfait» qui pointe, avec la légèreté d’un plumeau à poussière, les travers de la société moderne. Épuisée à force de conjuguer le bonheur de son homme, ses enfants et le sien, Florence s’équipe d’un super robot. Un peu figé au niveau du sourire, Bobby excelle en tout. Du bowling avec les gosses au jeu du sexe, ménage et autres bricoles, le prototype incarne la fée du logis. Florence jouit mais son homme déprime, déstabilisé par ce modèle de tout ce qu’il ne sera jamais.

L’argument, déjà vu en séries récentes, notamment dans les excellents «Better than Us», «Human Nature» ou «Westworld», tourne court ici et ne cherche pas à activer de sociologie profonde. Restent des situations vaudevillesques sauvées par des comédiens champions de l’ordinaire.

Abo Plus tout à fait inconnu Bourdon survole «L’homme parfait» Qu’il s’agisse de Didier Bourdon ou de sa comparse Valérie Karsenti, échappée du feuilleton des familles «Scènes de ménages», un humour bon enfant prédomine. Et quand leur copine incarnée par Frédérique Bel craque pour Bobby, la séquence ne frôle même pas le scabreux. Explication de Bourdon: «Normal, cette fille a un peu un physique de robot, vous ne trouvez pas?»

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«L’homme parfait» Afficher plus Réalisateur: Xavier Durringer

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval

Comédie SF (Fr., 86’)

«Elvis», longue vie au King!

Austin Butler, le déhanchement d’Elvis the Pelvis, mais rien d’autre. DR

Le réalisateur Baz Luhrmann (lire nos éditions du 11 juin), admirable chorégraphe des sentiments, maître d’œuvres colossales («Moulin Rouge», «Romeo+Juliet», etc.) joue avec le dieu Elvis sans gagner son défi. L’hypothèse d’un marché machiavélique entre son manager, le Colonel Parker, le diable des bayous et l’inventeur du rock’n’roll blanc, brille avant de partir en fumée.

Tom Hanks illumine cette partie, avec une agressivité subtile. Dans les habits du King, son collègue affiche un mimétisme résumé en moues boudeuses et pelvis déboîté, un peu court en bouche, qui n’atteint jamais la puissance de feu de Joachim Phoenix dans «Walk the Line» ou Jamie Foxx dans «Ray».

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Elvis» Afficher plus Réalisateur: Baz Luhrmann

Avec Austin Butler, Tom Hanks

Biopic (USA, 159’)

«Black Phone», cauchemar aux teintes sales

Rien de terriblement effrayant dans ce film d’épouvante aussi téléphoné que ce jeu de mots. DR

C’est l’histoire d’un tueur en série qui enlève et tue de jeunes enfants, et qui retient dans sa cave un ado de treize ans qui a le pouvoir d’entrer en contact avec les précédentes victimes. Film d’horreur ou d’épouvante, c’est selon, ce «Black Phone» signé Scott Derrickson repose sur les effets et des recettes éprouvées, et ne dépasse pas le stade du produit horrifique calibré pour l’été.

Rien de terriblement effrayant ici, surtout pour les amateurs du genre. Mais un effort louable pour créer une atmosphère avec l’aide d’un Ethan Hawke au faciès continuellement masqué. Les enfants ne sont pas en reste non plus, ni têtes à claques ni premiers de classe, et le point de vue des parents est presque totalement éludé. D’où l’amplification dont bénéficie ce cauchemar, presque huis clos confiné dans un sous-sol sale pendant que l’extérieur, par ses teintes jaunâtres et ocres, reproduit cette vision modérée de l’enfer. Pas mal.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Black Phone» Afficher plus Réalisateur: Scott Derrickson

Avec Mason Thames, Madeleine McGraw

Horreur (USA, 103’)

«El buen patrón», le masque de la bonté

THE GOOD BOSS PATHE

Il y a 20 ans, le réalisateur Fernando León De Aranoa trouvait son porte-parole avec Javier Bardem, le muant en ouvrier brisé dans «Les lundis au soleil». Dans «El buen patrón» («Le bon patron»), si la hiérarchie s’inverse, l’esprit critique demeure identique et témoigne du pire avec un humour sarcastique aussi léger qu’impitoyable.

Au sein de Básculas Blanco, une PME des années 50, le boss au léger bégaiement, à la séduction envahissante, au costard rassurant, règne avec un paternalisme insidieux, prêt à tout pour obtenir un prix d’excellence. Sa bonté de façade cache à peine un homme manipulateur, immoral.

Incarnation des chefs d’entreprise au capitalisme à la fois familial et bestial, au pouvoir basé sur le mépris de classe: Javier Bardem condense l’archétype jusqu’au dernier Gresini. Et coince même des rires dans la gorge.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«El buen patrón» Afficher plus Réalisateur: Fernando León de Aranoa

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

Satire (Esp., 120’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.