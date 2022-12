Révolution du secteur énergétique – Elon Musk lorgne le personnel de cette physicienne polonaise Olga Malinkiewicz a découvert comment produire des cellules photovoltaïques à base de minéraux constitués de substances chimiques non organiques. Andrzej Kulasek - «Gazeta Wyborcza»

Olga Malinkiewicz présente des cellules photovoltaïques à base de pérovskites. Saule Technologies

Chaque jour, aux quatre coins de la Pologne, grâce à leurs connaissances, à leur ténacité, à leur sens de l’innovation et à leur dévouement, des passionnés et passionnées, des inventeurs et inventeuses, des chercheurs et chercheuses font l’histoire et façonnent le futur. Olga Malinkiewicz est l’une de ces personnes. Elle est l’héroïne de la production «Great Little Stories», à voir prochainement sur la chaîne National Geographic. «En se consacrant à sa passion, à ses rêves, on peut faire de grandes choses», confie-t-elle. «J’espère qu’en partageant mon expérience, je pourrai inciter d’autres personnes à suivre leur propre voie, envers et contre tout. Et peut-être à essayer de rendre le monde meilleur.»