L’homme le plus riche du monde – Elon Musk, l’homme aux sept visages Entrepreneur de génie, pionnier du XXIe siècle ou mégalo fou… Les facettes de l’homme le plus riche de la planète sont aussi nombreuses que controversées. Olivier Wurlod

Touche à tout génial ou fou mégalo? Le milliardaire américain Elon Musk, fascine autant qu’il divise. Win McNamee/Getty Images

En devenant l’homme le plus riche de la planète, Elon Musk a déchaîné les passions en 2021. Depuis bientôt dix ans, le patron de Tesla, de Space X et d’une multitude d’autres entreprises divise le monde autant qu’il l’influence. D’un côté, l’on trouve ceux qui le vénèrent et lui vouent un culte similaire à celui de feu Steve Jobs. De l’autre, il y a ceux qui estiment sa popularité surfaite et le considèrent comme un fou mégalo.