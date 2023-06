Désinformation – Elon Musk assure que Twitter «respectera la loi» européenne L’UE lancera, le 25 août prochain, une loi qui doit notamment imposer aux plateformes d’agir «promptement» pour retirer tout contenu illicite.

Elon Musk au salon VivaTech, vendredi 16 juin à Paris. AFP

Twitter «respectera la loi» européenne destinée à lutter contre la désinformation et la haine en ligne, a assuré le patron controversé du réseau social, Elon Musk, dans un entretien diffusé lundi soir sur la chaîne française France 2.

«Twitter obéira à la loi. Si une loi est promulguée, je me répète, Twitter s’engage à la respecter», a martelé le milliardaire en réponse à une question sur la nouvelle législation de l’UE sur les services numériques (DSA), lors d’un entretien enregistré vendredi en marge du salon VivaTech, à Paris.

Lourdes amendes

Le DSA (Digital Services Act), qui entrera en vigueur le 25 août, doit notamment imposer aux plateformes d’agir «promptement» pour retirer tout contenu illicite et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial. Fin mai, Elon Musk a fait sortir Twitter du code de bonnes pratiques de l’UE sur la désinformation, une série d’engagements volontaires lancée en 2018.

La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a ensuite déploré que Twitter ait choisi «la confrontation», tandis que le ministre français du Numérique, Jean-Noël Barrot, a menacé de «bannir» le réseau social.

«On ne va pas être plus royaliste que le roi» et dépasser «les dispositions légales» en matière de censure et de liberté d’expression, a tempéré le patron de Tesla et Space X, invoquant la difficulté de placer le «curseur sur ce qui est bon ou mauvais, acceptable» ou non. «En revanche, si une loi est promulguée, parce que la loi dans une démocratie représente la volonté du peuple (…) il faut la respecter».

«Diminution» des discours haineux

Interrogé sur les licenciements massifs parmi les équipes de Twitter depuis son rachat à l’automne, Elon Musk assure: «Nous n’avons pas réduit l’activité de modération à proprement parler. La modération est réalisée par à peu près 4000 collaborateurs (…) et le travail est resté à peu près le même», évoquant même une «diminution» des discours haineux, contredite par certaines études.

«Presque tous les annonceurs sont revenus ou ont dit qu’ils reviendraient», après avoir quitté la plateforme depuis son rachat, a-t-il en outre affirmé, déclarant que «l’essentiel», pour son entreprise, était de ne «pas avoir de pertes» financières.

Signataire d’une pétition réclamant une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles génératives en raison de leurs risques pour l’humanité, l’homme d’affaires a plaidé pour «ralentir» l’IA et non l’«arrêter». Celui qui a fondé en mars X.AI, une nouvelle entreprise spécialisée dans ce domaine, préfère aussi être un «participant» qu’un «observateur».

Un projet «important» en France «très probable» Afficher plus Elon Musk a réitéré son intérêt pour la France, estimant «très probable» un futur projet «important» dans le pays, sans confirmer l’implantation de l’usine souhaitée par Emmanuel Macron, dans un entretien diffusé lundi sur France 2. Il est «très probable que Tesla fera quelque chose de très important en France dans les années à venir», a déclaré le patron de Tesla. Pour l’heure, rien n’est venu et son choix pourrait aussi se porter sur l’Espagne, près de quatre ans après avoir choisi Berlin pour la première usine du constructeur de voitures électriques en Europe. «La France est la deuxième économie européenne, il y a beaucoup de talents en France» et «des gens du monde entier» veulent y venir, a fait valoir le patron controversé de Twitter et Space X. Sa capitale Paris est une «très très belle ville, je pense que c’est un facteur d’attractivité», a-t-il ajouté.

