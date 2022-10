À quel moment, les milliardaires perdent les pédales? Ou peut-être est-ce que c’est parce qu’ils sont un peu zinzins qu’ils deviennent milliardaires, pourrait-on penser. Mais survient presque toujours ce moment où leur réussite économique semble obérer leur jugement, ou détruire des filtres dans la conscience d’eux-mêmes: c’est ce moment où ils commencent à imaginer devenir président, par exemple, ou celui où ils sortent des solutions pour tout, idées qui ne devraient pas sortir de leur salle de bains mais qu’ils croient utile de partager avec la planète.

La crise machin, le problème truc, le Moyen-Orient, le climat, l’énergie, la faim, la guerre: du roi Midas à Getty, de Ross Perot à Trump, les exemples abondent de ces types qui vous racontent qu’il suffit de gérer n’importe quoi comme un genre de conseil d’administration, avec eux comme boss, c’est pratique, pour que toutes les difficultés s’arrêtent. Et il y a des pauvres pour les croire, d’ailleurs.

On a Elon Musk, maintenant. Il a sorti il y a quelques jours un «plan de paix» pour l’Ukraine qui est une terrible honte capitularde, donnant à peu près la moitié aux pays aux Russes. On ne va pas détailler les énormités de sa proposition, le plus «space», si l’on ose dire, étant qu’il l’ait sortie sans que personne n’ait réussi à lui suggérer qu’il s’agissait d’une proposition stupide, irréaliste, affreuse de mépris pour un pays, l’Ukraine, qu’il donnait le sentiment de soutenir jusque-là. J’imagine que les très riches sont aussi seuls et imbus d’eux-mêmes que n’importe quel autocrate.

Il a peut-être bu un gin avec Trump, Elon Musk. Et si j’en parle c’est à cause de son autre lubie de la semaine. Finalement, après avoir dit oui, puis non, il veut racheter Twitter. Il redonnera ensuite un compte à Trump, et à un tas de complotistes de tous ordres, sous prétexte de «liberté». On devrait le laisser faire, et même lui donner Twitter.

Comme vous, je suis bien trop accro à ce réseau, pensant «suivre l’actualité» et le pouls du monde. Tu parles. Je lis un tweet intéressant sur mille et alors je continue de scroller comme un drogué. Une étude citée par le «New York Times» montre que cela fonctionne exactement comme avec les rats: il suffit d’une récompense inopinée de temps en temps pour provoquer l’addiction.

Bref: laissons Musk s’en occuper, je lui fais confiance pour ficher Twitter en l’air en quelques mois, décrédibilisant les rares choses pertinentes qui s’y trouvent, ouvrant les vannes à tous les idiots extrémistes de la Terre. Des millions d’usagers en auront vite marre, lâcheront leur addiction, quitteront le réseau. Twitter péclotera, mourra, nous irons mieux. Les milliardaires ont décidément la solution pour tout.

Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

