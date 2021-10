Une exposition de deux artistes, Sandrine de Borman et Patricia Laguerre, invite à observer lentement chaque plante au musée lausannois.

La nouvelle exposition du Musée botanique de Lausanne débute jeudi. Jusqu’au 1er mai 2022, «Symétries botaniques» interroge le végétal de ce lieu à travers les œuvres de deux artistes Sandrine de Borman et Patricia Laguerre.

Dans l’urgence d’une reconnexion au végétal, cette nouvelle exposition invite à observer lentement chaque plante. Un premier espace permet aux visiteurs de découvrir les photographies inédites du végétal du Jardin botanique que Patricia Laguerre a parcouru et photographié à sa manière, lente, curieuse, onirique.

Dans une seconde salle, Sandrine de Borman présente ses créations «tatakizomées», du japonais tataku (frapper) et zomeru (teindre), martelées. Des oeuvres dans lesquelles les tanins et autres principes actifs des végétaux martelés laissent leur empreinte sur le tissu.



Chaque création tatakizomée, chaque photographie, plonge le visiteur dans un monde imaginaire à partir de fragments de la réalité que les artistes mettent en valeur.

Ces symétries révèlent des figures, mythologiques, humaines, animalières, imaginaires. Elles sont des portes familières pour se connecter à l’altérité de la plante et donner l’élan de regarder le végétal de plus près, de le connaître mieux, et de le protéger.

Photoreporter

Pendant 30 ans, Patricia Laguerre a réalisé des reportages pour la presse au Kurdistan iranien, en Mauritanie ou sur les sternes de Bretagne. Dès 2012, elle expérimente la cyanotypie un procédé photographique du 19e siècle et les anthotypes, un autre procédé utilisant des jus de plantes. Elle apprécie le côté tactile des papiers et crée des empreintes d’encre de végétaux.

En 2020, elle poursuit l’observation des détails de son environnement quotidien, dont le Jardin botanique lausannois. Elle y photographie des végétaux, créant un effet miroir entre réalité et fiction. Patricia Laguerre travaille et vit à Lausanne.

Géopoète

Sandrine de Borman, géopoète vivant à Bruxelles, s’immerge dans des jardins botaniques et d’autres lieux naturels, fascinée par chaque plante. La plasticienne crée des reliquaires d’instants d’émerveillement ou carnet de voyages botaniques. Ses techniques originales d’impression révèlent les structures et les principes actifs des plantes, de manière écologique.