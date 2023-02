Première opposante de Meloni – Elly Schlein, la leader «geek» de la gauche italienne Retour sur le parcours hors norme de la première femme à diriger le Parti démocrate italien. Née en Suisse, jeune, féministe, bisexuelle, progressiste, «l’anti-Meloni» veut incarner le réveil de d’opposition. Stefano Cappellini - La Repubblica

Elly Schlein le soir de sa victoire surprise à la tête du Parti démocrate. Elle succède à l’ancien premier ministre Enrico Letta, qui a démissionné après la déconfiture de son parti aux législatives de septembre 2022, qui ont porté Giorgia Meloni au pouvoir. Rome, 26 février 2023. Roberto Monaldo/LaPresse via AP/keystone

Comme tout le monde, Elly Schlein a un secret: «Mon père ne savait pas que je fumais, il m’a fallu plus de temps pour lui avouer que je fumais que pour lui révéler mes orientations sexuelles.» Aujourd’hui, Schlein ne fume plus, elle vapote: «Je me sens plus à l’aise avec les autres.» Il faudra donc s’attendre à la révélation d’autres secrets par la nouvelle secrétaire du Parti démocrate, qui a battu dimanche le président de la région Emilie-Romagne, Stefano Bonaccini, pourtant donné grand favori.