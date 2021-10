Lutte contre les féminicides - Elles veulent 0,1% du PIB contre les violences liées au genre

Si on voulait être froidement efficace pour résumer la situation, on se contenterait de trois chiffres. Il y a déjà eu 23 féminicides depuis le début de l’année. Pour lutter contre ce fléau, la Confédération a engagé 3 millions de francs l’an dernier. C’est, à titre de comparaison, le coût des quatre jours de session extraordinaire du parlement en mai 2020.

Mais l’histoire est un peu plus longue que ces trois chiffres. Et sur le plan politique, un peu plus drôle. À l’occasion des 50 ans du droit de vote des femmes, les organisations féminines du pays organisent une session extraordinaire vendredi et samedi à Berne qui réunira 246 élues, comme la «vraie» Assemblée fédérale.