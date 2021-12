Création à Cossonay – Elles sont la voix de celles qui n’en avaient pas The Postiche présente «Cocotte Minute», une comédie musicale ultra locale, inspirée d’extraits du mensuel lausannois «La jeune ménagère» des années 50. Décapant! Thérèse Courvoisier

Les joyeuses et talentueuses chanteuses et comédiennes romandes de l’ensemble The Postiche. Francesca Palazzi

Qui n’a pas rêvé, un jour, de voyager dans le temps? Sauf que, quand on est une femme, être soudain propulsée dans le canton de Vaud des années 50 n’est pas forcément aussi glamour que l’on pourrait l’imaginer…

C’est ce qu’a découvert l’ensemble The Postiche, fondé en 2014 par amour, justement, de la musique des fifties. «Quand on pense aux femmes de cette époque, on a tous l’image d’Épinal de la pin-up sexy, aux lèvres très rouges, à la coiffure savamment étudiée et même éventuellement tatouée, avoue Natacha Chapuis, chanteuse, membre de l’association qui chapeaute l’ensemble vocal et productrice déléguée de «Cocotte-Minute», créé à Cossonay et amené à tourner ces prochains mois. En travaillant sur ce musical, notamment en feuilletant notre principale source, le mensuel lausannois «La jeune ménagère, journal destiné aux jeunes filles», qui existe depuis la fin du XIXe siècle, on a eu la confirmation que la réalité était bien moins glamour.»