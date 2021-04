Féminisme – Elles luttent pour l’égalité en musique Né en Colombie et arrivé à Genève en 2019, le mouvement La Red de Tamboreras de Suiza se bat pour les droits des femmes via la pratique du tambour. Léa Frischknecht

À travers le rythme et la force du tambour, les ateliers aident les femmes à se libérer et s’émanciper. LAURENT GUIRAUD

Qui a dit que le tambour était un instrument masculin? En tout cas pas La Red de Tamboreras de Suiza. En ce lundi 22 mars, peu avant 19 h, elles sont une vingtaine de femmes, de tous les âges, à passer les portes de l’AMR, aux Pâquis. C’est au troisième étage, dans les salles 31 et 32, que le groupe féministe organise sa répétition. Laura, une des musiciennes, dépose un ordinateur au centre de la première pièce. «Je me connecte sur Zoom pour que les filles dans l’autre salle puissent suivre la répétition.» Par respect des mesures sanitaires, le groupe s’est scindé en deux. Mais malgré les masques, on devine les sourires heureux de pouvoir se retrouver «en vrai».