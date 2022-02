Design genevois – Elles expérimentent l’architecture durable Valentine et Manon réalisent des intérieurs qui reposent sur une valorisation de la lumière naturelle et le réemploi de ressources existantes. Carole Extermann - LargeNetwork

Le bureau Apropå se trouve à l’Upcyclerie, un espace dédié au design et à la revalorisation des matériaux. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Apropå, le nom donné au bureau d’architecture d’intérieur fondé par Valentine Maeder, 30 ans, et Manon Portera, 29 ans, est inspiré de leurs séjours respectifs en Suède. L’équivalent français, «à propos», reflète la démarche que souhaite défendre le duo. «Il s’agit de concevoir à partir des espaces, des personnes et des matériaux qui existent déjà», expliquent les architectes d’intérieur, qui ont récemment été mandatées, en collaboration avec la Haute École d’art et de design (HEAD), pour (ré)imaginer l’intérieur du pôle innovation de la Fondation immobilière des entreprises sociales, situé à Plan-les-Ouates. «Pour ce projet, nous avons notamment repensé l’éclairage, un point crucial de l’architecture durable, puisque la consommation dépasse généralement largement les besoins des utilisateurs. Au pôle innovation, nous avons ôté le système automatique et proposé différents scénarios lumineux, qui peuvent ainsi mieux s’adapter aux besoins des usagers.»