Nouvelle vague – Elles créent leur marque de cyclistes durables Lassées des modèles de shorts classiques, les deux sœurs ont créé leurs propres pièces, qu’elles vendent en ligne et dans deux boutiques genevoises. Laurence Jaquet - LargeNetwork

Yamona, 26 ans, et Yuzana, 30 ans, ont à cœur la transparence de leur production. IRINA POPA

Tout a commencé le jour d’une dispute mémorable autour d’un short vintage appartenant à leur mère. Yamona et Yuzana, deux sœurs genevoises, voulaient toutes les deux s’approprier cette pièce unique datant des années 1990, à la fois confortable et à nouveau à la mode. Afin de consoler celle qui n’aurait pas l’original, elles décident d’en acheter un second.