Nouvelle vague – Elles créent Les Amazones, un lieu d’art pour l’illustration Frédérique Nierlé, Alice Izzo et Ginevra Mandelli, trois illustratrices actives à Genève, ont ouvert un studio. L’objectif: fédérer les artistes et valoriser. Carole Extermann - Large Network

Frédérique Nierlé, Ginevra Mandelli, et Alice Izzo, fondatrices du Studio Amazones, dans leur lieu de créations, d'illustrations et de tatouages. BASTIEN GALLAY

Au studio de la rue Charles-Humbert, dans le quartier de Plainpalais, l’illustration s’inscrit jusque dans la peau. Du salon de tatouage à la boutique d’objets – maillots de bain, céramique et bien sûr affiches –, le projet Les Amazones imaginé par Frédérique Nierlé, Alice Izzo et Ginevra Mandelli offre un lieu à l’illustration. «Il n’y a pas vraiment de boutiques dédiées à Genève. Et les salons de tatouages sont rarement tenus par des femmes.»