Cyclisme – Ellen van Dijk écrase le record du monde de l’heure La Néerlandaise de 35 ans a battu le record du monde de l’heure, dans le vélodrome de Granges (SO). Elle a parcouru 49,254 kilomètres en un tour d’horloge. Robin Carrel Granges (SO)

Elle s’était préparée de façon parfaite. Son entourage avait tout calculé au millimètre près. Les conditions étaient au top. La grande Néerlandaise (1m82) a réussi à tout assembler le jour J pour mettre un peu moins d’un kilomètre dans la vue à la précédente marque de référence de cet exercice mythique de la discipline, détenue jusque là par la Britannique Joss Lowden, sur cette même piste, avec 48,405 km. Impressionnant!

Quelques tours pour se mettre dans le rythme, pour réussir à coller à cette satanée ligne noire, tracée en bas de la piste du vélodrome. Et puis les jambes qui commencent à s'habituer et qui tournent, qui tournent. Le chronomètre, lui, s'affole. Les 8 premiers kilomètres sont avalés en moins de dix minutes. Les quelques spectateurs de l'antre soleuroise font la claque. Ils savent sans doute déjà qu'ils n'ont pas fait le déplacement pour rien.

Un quart du tour d'horloge est dépassé et tout roule, ce qui est un peu la base de la discipline. La Néerlandaise a avalé la bagatelle de 12'250 mètres en 15 minutes. C'est déjà plus de 20 secondes d'avance sur le record du monde. Dehors, l'orage tonne, mais on ne sait pas qui produit le plus de watts. Les éclairs où le coup de pédale de la championne du monde en titre du contre-la-montre?

Sur les traces de Merckx

Il fait 21 degrés dans le Tissot Vélodrome. Parfait pour claquer une pendule. Tout a été pensé en amont par l'encadrement de l'équipe Trek-Segafredo et ça semble payer. A mi-parcours, après une demi-heure d'effort, la quadruple championne d'Europe du chrono entre 2016 et 2019 a deux tours de vélodrome d’avance sur le record de Joss Lowden. Elle est dans les temps de la marque réussie par un certain Eddy Merckx, en 1972 à Mexico (49,431 km). Sur un matériel bien différent, c'est vrai. Mais ça vous pose une femme.

Le plus incroyable, c’est qu’Ellen van Dijk ne fléchit pas, bien au contraire. Les tours s’enchaînent en un peu plus de 18 secondes à chaque fois. Elle a beau évoluer au sein d’une équipe sponsorisée par une marque de machines à café, on a remarqué assez vite qu’il y avait, juste derrière les tas de tasses à expressos, une bouteille de champagne au frais. Après trois quarts d’heure d’effort, il ne faisait plus de doutes qu’elle allait être sabrée sous peu: plus de 37 bornes étaient déjà avalées.

La minute d’avance sur les temps de passage de sa prédécesseur britannique est dépassée après 42 kilomètres d’effort et la star du jour commence à avoir les jambes lourdes. Elle va deux dixièmes moins vite par tour par rapport à ses meilleurs temps. Son oncle, présent dans les tribunes avec un magnifique chapeau orange sautille tout de même de plus en plus haut et il a bien raison. Ellen van Dijk a tenu jusqu’au bout. Ses 49,254 kilomètres couverts en une heure resteront dans l’histoire de la petite reine. La grande, lundi, c’était elle.

