Nouvelle vague – Elle veut mettre fin à la précarité alimentaire À 35 ans, Sophie Buchs est depuis deux ans à la tête de Caritas Genève. Portrait. Samuel Golly - Large Network

Pour Sophie Buchs, le 18 juin, les Genevois doivent voter oui au droit à l’alimentation. LUCIEN FORTUNATI

En 2022, Caritas Genève a notamment effectué plus de 9’800 distributions de vêtements à des personnes en grande précarité par le biais du Vestiaire social, cogéré avec le CSP et la Croix-Rouge genevoise, et soutenu plus de 17’000 ménages grâce à ses épiceries sociales. Avec un budget d’environ 14 millions de francs – dont 50% de dons privés –, l’association peut s’appuyer sur presque 120 employés et 350 bénévoles pour mener à bien sa mission: lutter contre la pauvreté.