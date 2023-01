Nouvelle vague – Elle transmet sa culture grâce à un jeu vidéo culinaire Charlotte Broccard, 29 ans, a développé TET, un jeu vidéo permettant d’apprendre à cuisiner les rouleaux de printemps. Un jeu gratuit sorti ce week-end, pour le Nouvel-An vietnamien ou «têt». Samuel Golly - Large Network

Charlotte Broccard présentera TET, le 26 janvier au restaurant Le Bánh Mì. LAURENT GUIRAUD

Conçu comme une série de mini-jeux d’agilité, TET guide les joueurs à travers une recette de cuisine. En huit étapes, on doit préparer les carottes et le chou, rouler les rouleaux de printemps, et même préparer quelques bananes pour le dessert; le tout contre la montre pour que le dîner soit prêt avant l’arrivée des invités.